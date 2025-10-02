أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الخميس، استدعاء الثلاثي محمد الشيبي، فيستون ماييلي وبلاتي توريه لمعسكرات منتخباتهم في شهر أكتوبر الجاري.

وتقام خلال شهر أكتوبر الجاري التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أنه تلقى اخطارات بضم 3 من نجومه لفترة التوقف الدولي التي ستبدأ من 6 وتستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن منتخب المغرب أرسل طلبا لضم محمد الشيبي، حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

كما تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، كما حقق بيراميدز الفوز في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على فريق الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأحد المقبل.