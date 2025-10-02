المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

15 8
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

رسميا.. بيراميدز يعلن استدعاء الشيبي وماييلي وتوريه لمنتخباتهم في معسكر أكتوبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:31 م 02/10/2025
بلاتي توريه

بلاتي توريه - لاعب وسط بوركينا فاسو

أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الخميس، استدعاء الثلاثي محمد الشيبي، فيستون ماييلي وبلاتي توريه لمعسكرات منتخباتهم في شهر أكتوبر الجاري.

وتقام خلال شهر أكتوبر الجاري التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أنه تلقى اخطارات بضم 3 من نجومه لفترة التوقف الدولي التي ستبدأ من 6 وتستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن منتخب المغرب أرسل طلبا لضم محمد الشيبي، حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

كما تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.

ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، كما حقق بيراميدز الفوز في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على فريق الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الأحد المقبل.

مباراة بيراميدز القادمة
تصفيات كأس العالم توريه بيراميدز الشيبي فيستون ماييلي

