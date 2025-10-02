تعد السباحة رويدا هشام أحدث الوجوه التي ظهرت في القائمة الانتخابية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأعلن الخطيب عن قائمته التي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ في منصب العضوية فوق السن.

وانضمت رويدا هشام لقائمة الخطيب على منصب العضوية تحت السن.

رويدا هشام وجه جديد في قائمة الخطيب

- رويدا هشام هي بطلة في السباحة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر

- خريجة تجارة وإدارة أعمال وحصلت على ماجيستر MBA من جامعة حلوان وتبلغ من العمر 30 عاما

- تمتلك خبرة في القطاع البنكي، حيث تعمل أيضًا في أحد البنوك، بجانب ممارستها للسباحة

- قالت في تصريحات تليفزيونية إنها لم تكن تحب السباحة ولكن أحببتها مع بداية بطولات المحافظات والجمهورية في سن 11 عاما

- انضمت لمنتخب مصر منذ أن كان عمرها 13 عاما

- شاركت في بطولات عالم للسباحة للناشئين

- حطمت مع النادي الأهلي الرقم القياسى لسباق 400 م متنوع لمرحلة 18، 19، عمومى في 2013

- حصلت على ميدالية فضية في مسابقة 200 متر فراشة سيدات بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في الكونغو 2015

- توجت بذهبية 200 متر سباحة على الصدر في بطوله أفريقيا للسباحة 2018

- حصلت على أحسن سباحة في بطولة السباحة "الماسترز" في العامين الماضيين

- فازت بسباق 400 متر متنوع في البطولة العربية للسباحة بأبوظبي، ولم يتخطى أحد هذا الرقم حتى الآن