المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 13
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بطلة السباحة في الأهلي.. من هي رويدا هشام أحدث وجوه قائمة الخطيب؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:39 م 02/10/2025
رويدا هشام

رويدا هشام - الأهلي

تعد السباحة رويدا هشام أحدث الوجوه التي ظهرت في القائمة الانتخابية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأعلن الخطيب عن قائمته التي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

"الرجل الثاني" في قائمة الخطيب.. ياسين منصور يبدأ قصة جديدة مع الأهلي

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ في منصب العضوية فوق السن.

وانضمت رويدا هشام لقائمة الخطيب على منصب العضوية تحت السن.

ياسين وعبد الحفيظ على رأس 6 تغييرات.. الخطيب يعلن قائمته الانتخابية رسميًا

رويدا هشام وجه جديد في قائمة الخطيب

- رويدا هشام هي بطلة في السباحة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر

- خريجة تجارة وإدارة أعمال وحصلت على ماجيستر MBA من جامعة حلوان وتبلغ من العمر 30 عاما

- تمتلك خبرة في القطاع البنكي، حيث تعمل أيضًا في أحد البنوك، بجانب ممارستها للسباحة

- قالت في تصريحات تليفزيونية إنها لم تكن تحب السباحة ولكن أحببتها مع بداية بطولات المحافظات والجمهورية في سن 11 عاما

- انضمت لمنتخب مصر منذ أن كان عمرها 13 عاما

- شاركت في بطولات عالم للسباحة للناشئين

- حطمت مع النادي الأهلي الرقم القياسى لسباق 400 م متنوع لمرحلة 18، 19، عمومى في 2013

- حصلت على ميدالية فضية في مسابقة 200 متر فراشة سيدات بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في الكونغو 2015

- توجت بذهبية 200 متر سباحة على الصدر في بطوله أفريقيا للسباحة 2018

- حصلت على أحسن سباحة في بطولة السباحة "الماسترز" في العامين الماضيين

- فازت بسباق 400 متر متنوع في البطولة العربية للسباحة بأبوظبي، ولم يتخطى أحد هذا الرقم حتى الآن

الأهلي انتخابات الأهلي ياسين منصور قائمة الخطيب رويدا هشام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg