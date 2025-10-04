أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة إلى اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، تقام في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

حكام مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

ويتولى أمين عمر إدارة مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، محمود دين مساعد ثاني، وحكم رابع محمود منصور.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو، خلال مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، حكم VAR، محمود دسوقي، ويساعده يوسف البساطي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة، بعد الانتصار الأخير في مباراة القمة ضد الزمالك.

بينما يتواجد كهرباء الإسماعيلية، في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري، بعدما حصد 8 نقاط من أول 8 مباريات.

وتعد هذه أول مباراة رسمية بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، حيث إن الأخير صعد إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.