قائمة الخطيب تتقدم بأوراق الترشح في انتخابات الأهلي

تقدمت قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للدورة المقبلة 2025-2029، بأوراق الترشح في الانتخابات المقبلة، التي تقام بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029، في وقت سابق أمس الخميس.. طالع كل تفاصيل القائمة من هنا

قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

وتقدمت قائمة محمود الخطيب بالكامل، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل التقدم بأوراق الترشح في الدورة المقبلة.

بينما وكل ياسين منصور، محامٍ ليتقدم له بأوراق الترشح في انتخابات الأهلي، لتواجده خارج مصر هذه الأيام.

ودعا الأهلي الجمعية العمومية بالنادي، للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، لمدة سنوات مقبلة، حتى نهاية 2029.

وكان الأهلي فتح باب الترشح في الانتخابات المقبلة، السبت الماضي ولمدة أسبوع، تنتهي اليوم الجمعة.

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: