المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

3 2
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة الخطيب تتقدم بأوراق الترشح في انتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:31 ص 03/10/2025
مجلس الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي

تقدمت قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للدورة المقبلة 2025-2029، بأوراق الترشح في الانتخابات المقبلة، التي تقام بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029، في وقت سابق أمس الخميس.. طالع كل تفاصيل القائمة من هنا

قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

وتقدمت قائمة محمود الخطيب بالكامل، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، من أجل التقدم بأوراق الترشح في الدورة المقبلة.

بينما وكل ياسين منصور، محامٍ ليتقدم له بأوراق الترشح في انتخابات الأهلي، لتواجده خارج مصر هذه الأيام.

ودعا الأهلي الجمعية العمومية بالنادي، للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، لمدة سنوات مقبلة، حتى نهاية 2029.

وكان الأهلي فتح باب الترشح في الانتخابات المقبلة، السبت الماضي ولمدة أسبوع، تنتهي اليوم الجمعة.

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من:

الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب خالد مرتجي انتخابات الأهلي ياسين منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg