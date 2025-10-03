المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب سموحة: الإسماعيلي فريق كبير.. لكن تعديلاتنا قلبت الموازين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:28 م 03/10/2025
أحمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز مدرب سموحة

أعرب أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن سعادته بالأداء الجماعي للاعبيه في الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، مشيرًا إلى أن التعديلات التكتيكية بين الشوطين كانت حاسمة في تغيير مسار اللقاء.

تعديلات تكتيكية حاسمة بين الشوطين

وقال عبد العزيز في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" بعد المباراة: "بحمد الله على المكسب، الإسماعيلي فريق كبير يمر بظروف صعبة، والشوط الأول أخذ منا مجهودًا كبيرًا جدًا ولم نؤدِ بكفاءة جيدة".

وأضاف: "بين الشوطين قمنا ببعض التعديلات في طريقة اللعب، والأهداف فيها توفيق كبير من الله، اللاعبون أدوا الشوط الثاني بشكل كويس جدًا".

واستعرض المدرب استراتيجية الخصم، موضحًا: "الإسماعيلي كان في بداية المباراة يلعب على المرتدات، وهذه الطريقة خطيرة جدًا، قدرنا نحرز هدفين بعدها أصبح الماتش سهلًا نسبيًا في الملعب".

أهداف الشوط الثاني.. تحول مسار المباراة

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب سموحة بتقدم الفريق الإسكندري بنتيجة 2-0، حيث سجل بابا بادجي الهدف الأول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

بينما أضاف أحمد فوزي الثاني في الدقيقة 56 برأسية من عرضية عمرو السيسي، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بهذا الفوز، يرتقي سموحة إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يستمر الإسماعيلي في معاناته مع الهزيمة الثامنة هذا الموسم، محافظًا على موقعه في المركز 21 والأخير.

مباراة الإسماعيلي القادمة
