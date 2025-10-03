خطف نادي المصري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

وأهدر الجناح أحمد القرموطي، فرصة هدف محقق لصالح المصري، في الدقيقة 6، بعد تمريرة سحرية من صلاح محسن، لكن تسديدته مرت بجوارالقائم.

ورد البنك الأهلي في الدقيقة العاشرة، بتسديدة خطيرة عن طريق مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وكاد عمر الساعي أن يمنح التقدم للمصري في الدقيقة 26، بعد تمريرة متقنة من صلاح محسن، لكن كرته أمسكها الحارس عبد العزيز البلعوطي.

ثم أضاع عمر الساعي مجددًا فرصة التقدم في الدقيقة 28، بعد تمريرة جديدة من صلاح محسن، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

أجرى نادي البنك الأهلي تبديلًا مبكرًا، بدخول محمد إبراهيم على حساب أحمد النادري، في الدقيقة 35.

وخطف أحمد القرموطي هدف التقدم لصالح المصري في الدقيقة 46، بعد تمريرة من صلاح محسن.

وأكمل المصري اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع باهر المحمدي، بعد تدخله على مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي، في الدقيقة 53.

وأنقذ عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي فريقه، من استقبال الهدف الثاني في الدقيقة 72، بعد تسديدة خطيرة من عبد الرحيم دغموم.

وأهدر أسامة فيصل فرصة التعادل للبنك الأهلي بعد خطأ فادح من الحارس محمود حمدي في الدقيقة 97.

وأنقذ البلعوطي البنك الأهلي من استقبال هدف ثاني في الدقيقة 98، بعد فرصة خطيرة للبديل كينجسلي.

وأهدر محمد إبراهيم آخر فرص اللقاء، لنادي البنك، في الدقيقة 99، بعد خطأ آخر من الحارس محمود حمدي، لكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى.

ورفع المصري رصيده إلى 18 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري العام مؤقتًا، بفارق نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 11 نقطة، ليحتل بها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.