المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

0 0
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 1
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري المصري
سموحة

سموحة

2 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
23:00
باراجواي - شباب

باراجواي - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بهدف القرموطي.. المصري يتصدر الدوري مؤقتًا من بوابة البنك الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:36 م 03/10/2025
مباراة البنك الأهلي والمصري

مباراة البنك الأهلي والمصري - صورة أرشيفية

خطف نادي المصري فوزًا ثمينًا على حساب نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هيئة قناة السويس الجديد. 

وأهدر الجناح أحمد القرموطي، فرصة هدف محقق لصالح المصري، في الدقيقة 6، بعد تمريرة سحرية من صلاح محسن، لكن تسديدته مرت بجوارالقائم.

ورد البنك الأهلي في الدقيقة العاشرة، بتسديدة خطيرة عن طريق مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وكاد عمر الساعي أن يمنح التقدم للمصري في الدقيقة 26، بعد تمريرة متقنة من صلاح محسن، لكن كرته أمسكها الحارس عبد العزيز البلعوطي.

ثم أضاع عمر الساعي مجددًا فرصة التقدم في الدقيقة 28، بعد تمريرة جديدة من صلاح محسن، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

أجرى نادي البنك الأهلي تبديلًا مبكرًا، بدخول محمد إبراهيم على حساب أحمد النادري، في الدقيقة 35.

وخطف أحمد القرموطي هدف التقدم لصالح المصري في الدقيقة 46، بعد تمريرة من صلاح محسن.

وأكمل المصري اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع باهر المحمدي، بعد تدخله على مصطفى شلبي لاعب البنك الأهلي، في الدقيقة 53.

وأنقذ عبد العزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي فريقه، من استقبال الهدف الثاني في الدقيقة 72، بعد تسديدة خطيرة من عبد الرحيم دغموم.

وأهدر أسامة فيصل فرصة التعادل للبنك الأهلي بعد خطأ فادح من الحارس محمود حمدي في الدقيقة 97.

وأنقذ البلعوطي البنك الأهلي من استقبال هدف ثاني في الدقيقة 98، بعد فرصة خطيرة للبديل كينجسلي.

وأهدر محمد إبراهيم آخر فرص اللقاء، لنادي البنك، في الدقيقة 99، بعد خطأ آخر من الحارس محمود حمدي، لكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى.

ورفع المصري رصيده إلى 18 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري العام مؤقتًا، بفارق نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

وفي المقابل تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 11 نقطة، ليحتل بها المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg