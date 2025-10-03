المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الاتحاد يتفوق على المقاولون بثنائية مثيرة في صراع القاع بالدوري الممتاز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:46 م 03/10/2025
مباراة الاتحاد السكندري وإنبي

الاتحاد السكندري يتفوق على المقاولون العرب

حقق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحداث اللقاء

بدأ الاتحاد اللقاء بقوة ونجح في هز شباك المقاولون مبكرًا عبر عبد الغني محمد، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

ومع ضغط متواصل، تمكن فادي فريد من تسجيل هدف التقدم لزعيم الثغر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، عاد المقاولون العرب إلى أجواء المباراة بعدما أدرك شكري نجيب هدف التعادل في الدقيقة 60.

غير أن فيفور أكيم حسم الأمور لصالح الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليمنح فريقه انتصارًا غاليًا في صراع البقاء.

موقف الفريقين

بهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 8 نقاط صاعدًا إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز اضغط هنا

الدوري المصري المقاولون العرب الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب الجولة العاشرة ستاد الإسكندرية

