يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا بين فريقين يعانيان في مؤخرة جدول الترتيب.

موقف الفريقين قبل اللقاء

يدخل الاتحاد السكندري المباراة تحت قيادة مديره الفني تامر مصطفى، الذي يخوض ثاني مبارياته مع زعيم الثغر خلفًا للمدرب أحمد سامي، ساعيًا لانتشال الفريق من أزمته الحالية بعد تراجعه إلى المركز الـ20 (قبل الأخير) في جدول الدوري.

أما المقاولون العرب، فيحتل المركز الـ19، ويبحث هو الآخر عن انتفاضة مع مدربه الجديد طلعت محرم الذي تولى المهمة عقب رحيل محمد مكي الجولة الماضية.

الطاقم التحكيمي

يقود اللقاء الحكم الدولي أحمد الغندور كحكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومحمد فاروق (مساعدين)، بينما يتواجد وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، على أن يشرف على تقنية الفيديو الثنائي محمد عبد العزيز ومحمد العيوطي.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: عمرو صالح – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – أبو بكر ليادي

خط الوسط: عبد الغني محمد – محمد توني – ناصر ناصر – محمد كناريا

خط الهجوم: فافيور أكيم – فادي فريد

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: جوزيف أوشايا – محمد حامد – إسلام عبد الله – أمير عابد – أحمد مجدي كهربا

خط الوسط: مصطفى جمال – عمر الوحش – إسلام جابر

خط الهجوم: محمد عنتر – تشارلز باسي

وتحمل مواجهة اليوم أهمية قصوى لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لحصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل الابتعاد عن قاع جدول الترتيب والاقتراب من منطقة الأمان.

أحداث المباراة

1: انطلقت المباراة.

3: هدف أول للاتحاد السكندري عن طريق عبد الغني محمد، لكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

15: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.

38: فادي فريد يسجل هدف التقدم لفريق الاتحاد السكندري.

45: حكم اللقاء أضاف 6 دقائق كوقت بدلًا من الضائع.

45+10: انتهاء الشوط الأول.

46: انطلاق الشوط الثاني.