يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود بعض اللاعبين في مواجهة كهرباء الإسماعيلية وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء غدٍ السبت على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على الزمالك في قمة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1.

وحقق الفريق الأحمر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا (1-0)، وحرس الحدود (3-2)، والزمالك (2-1)، ويأمل في حصد الانتصار الرابع في مواجهته الأولى تاريخيًا ضد كهرباء الإسماعيلية.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

غيابات الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية

- محمود حسن تريزيجيه (إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء)

- كريم فؤاد، أشرف داري، محمد شكري، وإمام عاشور (بسبب الإصابة وعدم الجاهزية)

- جراديشار بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية

- أحمد رضا يغيب لأسباب فنية

طالع مباريات الجولة العاشرة في الدوري من هنا

قائمة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حمزة عبد الكريم.