أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، القائمة التي ستخوض مواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، غدًا السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في الخامسة مساءً.

وجاءت قائمة غزل المحلة أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر، أحمد العربي، أحمد النفراوي

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، محمد عبدالغني، عبدالرحمن بودي، عبدالرحيم عموري، بسام وليد، يحيى زكريا، رحيم شوماري

خط الوسط: محمود نبيل، موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبدالسلام، أشرف مجدي، يوسف العزب

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، أحمد عتمان، سعيدي كيبو، محمود صلاح، جريندو، وعاطف الحكيم

