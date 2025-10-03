المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:13 م 03/10/2025
غزل المحلة

غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، القائمة التي ستخوض مواجهة الزمالك والمقرر إقامتها، غدًا السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في الخامسة مساءً.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وجاءت قائمة غزل المحلة أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر، أحمد العربي، أحمد النفراوي

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، محمد عبدالغني، عبدالرحمن بودي، عبدالرحيم عموري، بسام وليد، يحيى زكريا، رحيم شوماري

خط الوسط: محمود نبيل، موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبدالسلام، أشرف مجدي، يوسف العزب

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، أحمد عتمان، سعيدي كيبو، محمود صلاح، جريندو، وعاطف الحكيم

عودة زيزو وأفشة.. قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

علاء عبد العال ترتيب الدوري المصري الزمالك وغزل المحلة الزمالك ضد غزل المحلة

