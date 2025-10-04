تقدم اثنان من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي باستقالتهما من منصبيهما.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي، في تصريحات ليلا كورة، إن أحمد عبد الرحمن، وأحمد فيهم، تقدما اليوم الجمعة باستقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن سبب الاستقالة هو "الوضع الصعب الذي يعيشه النادي في الوقت الحالي".

وقبل فترة تقدم اثنان باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الإسماعيلي، وهما محسن عبد المسيح، ومحمد جمال.

ويتبقى بالمجلس في الوقت الحالي كلا من نصر أبو الحسن، رئيس النادي، ونائبه فرج عمران، ومصطفى شلة أمين الصندوق، وعضو المجلس شوقي عوض.

يذكر أن الإسماعيلي خسر اليوم من سموحة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويتذيل فريق "الدراويش" جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.