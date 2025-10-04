المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: استقالة ثنائي بمجلس إدارة الإسماعيلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:20 م 03/10/2025 تعديل في 04/10/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

تقدم اثنان من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي باستقالتهما من منصبيهما.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي، في تصريحات ليلا كورة، إن أحمد عبد الرحمن، وأحمد فيهم، تقدما اليوم الجمعة باستقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن سبب الاستقالة هو "الوضع الصعب الذي يعيشه النادي في الوقت الحالي".

وقبل فترة تقدم اثنان باستقالتهما من عضوية مجلس إدارة الإسماعيلي، وهما محسن عبد المسيح، ومحمد جمال.

ويتبقى بالمجلس في الوقت الحالي كلا من نصر أبو الحسن، رئيس النادي، ونائبه فرج عمران، ومصطفى شلة أمين الصندوق، وعضو المجلس شوقي عوض.

يذكر أن الإسماعيلي خسر اليوم من سموحة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويتذيل فريق "الدراويش" جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري نصر أبو الحسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg