كلام فى الكورة
الدفاع الأضعف وثنائي الزمالك السابق.. ماذا ينتظر الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:14 م 03/10/2025
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

يخوض كهرباء الإسماعيلية مباراته الأولى تاريخيًا ضد الأهلي عندما يلتقي الفريقان في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء غدٍ السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويأمل كهرباء الإسماعيلية - الصاعد حديثًا للدوري الممتاز- في تحقيق المفاجأة أمام حامل اللقب (الأهلي) الذي يعيش أفضل فتراته على مستوى النتائج.

هل تستمر انتفاضة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي؟

لن تكون مهمة الأهلي سهلة في تخطي كهرباء الإسماعيلية الذي حقق الفوز في الجولتين الماضيتين أمام الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وكانت انطلاقة كهرباء الإسماعيلية في موسمه الأول تاريخيًا بالدوري الممتاز سيئة، حيث لم يفز في أول 6 جولات، محققا (4 هزائم، وتعادلين) قبل أن ينتفض بالفوز على الاتحاد والمقاولون بنفس النتيجة (1-0).

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط (فوزين، تعادلين، و4 هزائم).

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

ما الذي ينتظر الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية؟

يواجه الأهلي نجمه السابق رضا شحاتة الذي يقود تدريب كهرباء الإسماعيلية منذ شهر يونيو الماضي وذلك عقب تأهل الفريق لمنافسات الدوري الممتاز.

وأبرم كهرباء الإسماعيلية العديد من الصفقات قبل بداية الموسم الحالي، من بينها بعض اللاعبين المعروفين في الدوري المصري.

وربما من أبرز اللاعبين في صفوف كهرباء الإسماعيلية هو المغربي محمد أوناجم.

وخاض أوناجم 12 مباراة ضد الأهلي بقميص الوداد والزمالك، لم يسجل ولكن صنع 3 أهداف.

وهناك أيضًا عمر السعيد مهاجم الزمالك والمجد الليبي السابق من بين اللاعبين الذين يقودون هجوم كهرباء الإسماعيلية.

ويضم فريق الكهرباء أيضًا محمد فاروق وعلي الجابري وسيف العجوز وجوردن أجواه.

ويعد محمد السيد شيكا هو الأكثر تسجيلًا للأهداف بالنسبة لكهرباء الإسماعيلية، حيث أحرز 3 أهداف في 8 مباريات بالدوري هذا الموسم، ويليه علي سليمان (هدفان).

كهرباء الإسماعيلية أضعف خط دفاع في الدوري

سجل كهرباء الإسماعيلية 7 أهداف في الدوري الممتاز قبل مواجهة الأهلي.

ويعد فريق رضا شحاتة هو أضعف خط دفاع في الدوري حتى الآن بعدما استقبلت شباكه 14 هدفا.

طالع مباريات الجولة العاشرة من هنا

رضا شحاتة ترتيب الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي الاهلي وكهرباء الاسماعيليه أوناجم

