كلام فى الكورة
صراع الصدارة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجمعة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:39 م 03/10/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

أشعل المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026" بعد الفوز المثير على البنك الأهلي، اليوم الجمعة.

وانطلقت الجولة العاشرة في الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات، حيث انتصر سموحة على الإسماعيلي (2-0)، المصري (1-0) البنك الأهلي، والاتحاد السكندري (2-1) المقاولون العرب.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجمعة

استطاع المصري أن يصعد لصدارة الدوري الممتاز مؤقتًا بعد الفوز الذي حققه على البنك الأهلي بهدف دون رد.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، ويليه الزمالك ثانيًا بـ17 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ15 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة، والأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات يوم السبت.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري كاملًا اضغط هنا

 

الأهلي الزمالك المصري البورسعيدي مباريات الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري

