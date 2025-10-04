المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"النسر ما زال يطارد الصدارة".. الأهلي في اختبار جديد أمام كهرباء الإسماعيلية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:01 ص 04/10/2025
الأهلي

الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على الزمالك في قمة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1.

الأهلي يبحث عن الفوز الرابع على التوالي

يعيش الأهلي أفضل فترة له على مستوى النتائج بعدما حقق 3 انتصارات متتالية بالمسابقة المحلية.

وحقق الفريق الأحمر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا (1-0)، وحرس الحدود (3-2)، والزمالك (2-1)، ويأمل في حصد الانتصار الرابع في مواجهته الأولى تاريخيًا ضد كهرباء الإسماعيلية.

وخاض الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز، حقق 4 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

هل تستمر انتفاضة كهرباء الإسماعيلية؟

لن تكون مهمة الأهلي سهلة في تخطي كهرباء الإسماعيلية الذي حقق الفوز في الجولتين الماضيتين أمام الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وكانت انطلاقة كهرباء الإسماعيلية في موسمه الأول تاريخيًا بالدوري الممتاز سيئة، حيث لم يفز في أول 6 جولات، محققا (4 هزائم، وتعادلين) قبل أن ينتفض بالفوز على الاتحاد والمقاولون بنفس النتيجة (1-0).

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط (فوزين، تعادلين، و4 هزائم).

الدفاع الأضعف وثنائي الزمالك السابق.. ماذا ينتظر الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية؟

الأهلي يطارد صدارة الدوري

يطارد النادي الأهلي صدارة الدوري الممتاز بعدما عاد للطريق الصحيح عقب تحقيقه 3 انتصارات متتالية.

ويتصدر المصري بعد فوزه على البنك الأهلي (1-0) جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك وصيفًا بـ17 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا بـ15 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في الخامسة مساء السبت، وفي حال فوزه سيعود للصدارة مرة أخرى.

وقد يتساوى الثلاثي (المصري والزمالك والأهلي) برصيد 18 نقطة قبل فترة التوقف إذا تعادل الأبيض مع غزل المحلة، وفاز الأحمر على كهرباء الإسماعيلية.

طالع مباريات الجولة العاشرة من هنا

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي

الحدث: الجولة العاشرة في الدوري المصري

التاريخ: 4 أكتوبر 2025

الموعد: 8 مساء

الملعب: ستاد المقاولون العرب

الحكم: أمين عمر

القناة الناقلة: أون سبورت

مباراة الأهلي القادمة
زيزو ترتيب الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي الاهلي وكهرباء الاسماعيليه موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي



