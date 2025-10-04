المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بحثًا عن استعادة الثقة والصدارة.. الزمالك يواجه غزل المحلة في الدوري المصري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:22 ص 04/10/2025
مباراة الزمالك وغزل المحلة الودية

الزمالك ضد غزل المحلة - صورة أرشيفية

يلتقي نادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة، مساء اليوم السبت، على ملعب هيئة قناة السويس، بالإسماعيلية، في إطار لقاءات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر شاشة قناة أون سبورت1.

ويدخل الفريقين لقاء اليوم بطموحات مختلفة، حيث يأمل الزمالك في استعادة الصدارة، التي فقدها لصالح المصري، بفارق نقطة وحيدة.

كما يسعى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد الإخفاق في المباراتين الماضيتين ضد الجونة ثم الأهلي.

وفي المقابل يحلم غزل المحلة بتحقيق المفاجأة، بخطف انتصار ثمينة، أو نقطة التعادل على أقل تقدير، استغلالًا لتعثرات الفريق الأبيض.

ويدرك المدرب علاء عبد العال صعوبة المهمة أمام الزمالك، لكنه يرغب في استمرار نتائجه المميزة أمام الكبار، بعد تعادله مع الأهلي سلبيًا خلال الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة، وعلى الجانب الآخر يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر، برصيد 10 نقاط.

ويفتقد الزمالك في لقاء الغد لخدمات العديد من نجومه، أبرزهم عبد الله السعيد بداعي الإيقاف، بالإضافة لإصابة الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ.

ويمتلك فيريرا الفرصة لإعادة بعض لاعبيه للمشاركة في المباريات، حيث من المتوقع أن يعود الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري لقائمة القلعة البيضاء، لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، يتسلح غزل المحلة بلاعبيه الواعدين أمثال يحيى زكريا، والمحترفين مثل موري توريه ورشاد العرفاوي.

بطاقة المباراة 

الحدث: الجولة العاشرة من الدوري المصري 

المباراة: الزمالك ضد غزل المحلة 

الموعد: السبت 4 أكتوبر

التوقيت: الخامسة مساء

الحكم: محمد معروف

الملعب: استاد هيئة قناة السويس

القناة الناقلة: أون سبورت1

مباراة غزل المحلة القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري

تفاصيل المباراة
