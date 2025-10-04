المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
02:00
الدوري المصري
17:00
الدوري المصري
20:00
الدوري الإنجليزي
19:30
الدوري الإنجليزي
17:00
الدوري الإسباني
22:00
كأس العالم تحت 20 عاما
23:00
الدوري الفرنسي
20:00
الدوري الألماني
16:30
الدوري الألماني
19:30
طارق يحيى ليلا كورة: أهلي بنغازي لم يفاوض حامد حمدان

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

12:57 ص 04/10/2025
حامد حمدان

حامد حمدان

نفى طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي، ما تردد مؤخرا بشأن تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت.

وقال طارق يحيى في تصريحات ليلا كورة:"لم نتحدث مع حامد حمدان وليس صحيحا أننا دخلنا في مفاوضات معه".

وأضاف: "لم نتحدث مع أي ناد في مصر بشأن اللاعب، ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح".

جدير بالذكر أن حمدان حاول الضغط على بتروجيت من أجل الانتقال إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن النادي البترولي رفض التفريط في خدماته.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ25 عاما في مباراة مع بتروجيت منذ بداية الموسم.

الدوري المصري بتروجيت حامد حمدان

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
ليفربول

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

هارفي إليوت
أستون فيلا

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

إيدرسون
فنربخشة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

