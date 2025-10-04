طارق يحيى ليلا كورة: أهلي بنغازي لم يفاوض حامد حمدان

نفى طارق يحيى، المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي الليبي، ما تردد مؤخرا بشأن تقديم عرض رسمي للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط بتروجيت.

وقال طارق يحيى في تصريحات ليلا كورة:"لم نتحدث مع حامد حمدان وليس صحيحا أننا دخلنا في مفاوضات معه".

وأضاف: "لم نتحدث مع أي ناد في مصر بشأن اللاعب، ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح".

جدير بالذكر أن حمدان حاول الضغط على بتروجيت من أجل الانتقال إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن النادي البترولي رفض التفريط في خدماته.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ25 عاما في مباراة مع بتروجيت منذ بداية الموسم.