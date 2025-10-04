يضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويسعى الثنائي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل العودة للمسار الصحيح.

جدول مباريات اليوم السبت

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط أجواء حماسية إذ يستهدف الثنائي نقاط المواجهة للعودة إلى طريق الانتصارات.

وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، عبر الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز شبكة قنوات "أون سبورت"، ويذاع اللقاء تحديدًا عبر قناة "أون سبورت 1".

جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر، إذ تمكن الأبيض من تحقيق الفوز خلال 5 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط حصدها زعيم الفلاحين من الفوز في مباراة والتعادل في 7 مواجهات، وتعرض لهزيمة خلال مناسبة واحدة.