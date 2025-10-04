استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة

الجهاز الفني لنادي الزمالك، من المتوقع أن يبدأ مباراته أمام غزل المحلة، بالتشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، أحمد حمدي

خط الهجوم: آدم كايد، عمرو ناصر، خوان بيزيرا

ويشهد تشكيل الأبيض ظهور أحمد حمدي متوسط ميدان الأبيض، الذي دخل تشكيل المباراة لتعويض غياب عبد الله السعيد الغائب للإيقاف.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

تنطلق مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط أجواء حماسية إذ يستهدف الثنائي نقاط المواجهة للعودة إلى طريق الانتصارات.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر، إذ تمكن الأبيض من تحقيق الفوز خلال 5 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط حصدها زعيم الفلاحين من الفوز في مباراة والتعادل في 7 مواجهات، وتعرض لهزيمة خلال مناسبة واحدة.