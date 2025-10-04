يستعد النادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثاً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على الزمالك في قمة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1.

وخاض الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز، حقق 4 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط (فوزين، تعادلين، و4 هزائم).

عودة زيزو ضمن تغييرين

يشهد التشكيل المتوقع للنادي الأهلي، عودة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق إلى التشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وسيُجري عماد النحاس تغييرين على تشكيل الفريق الأحمر الذي واجه نادي الزمالك في مباراة القمة خلال المواجهة الماضية من الدوري.

وسيتواجد "زيزو" في تشكيل الأهلي بدلاً من محمود حسن "تريزيجيه" الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات، كما سيلعب حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر الذي تعرض للإصابة خلال مباراة القمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أشرف بنشرقي.