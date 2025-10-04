المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خسر مرتين إحداهما من المحلة.. ماذا يفعل الزمالك بعد السقوط ضد الأهلي؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:38 م 04/10/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك في القمة الأخيرة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أغسطس، للمحطة التالية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد السقوط في مباراة القمة الماضية ضد غريمه التقليدي النادي الأهلي.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تقام في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لحساب مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

ماذا فعل الزمالك بعد القمة؟

الزمالك بعدما خسر أمام الأهلي في مباراة القمة بريمونتادا مثيرة في ستاد القاهرة، تتوجه أنظاره نحو المواجهة المقبلة ضد غزل المحلة، قبل التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

عادة ما تكون نتيجة مباراة القمة مؤثرة على الزمالك، سواء كان خرج منها منتصرًا أو خاسرًا أو حتى متعادلًا، وهذه المباراة تحظى مباراة غزل المحلة بأهمية أكبر، بعد السقوط أمام الأهلي، وللرغبة في استعادة الصدارة.

وبعد خسارة الزمالك أمام غريمه التقليدي، في مباراة الجولة التاسعة، يرصد "يلا كورة"، ماذا فعل الفارس الأبيض في آخر 10 مباريات مع الأهلي، أي كانت النتيجة التي حققها على مستوى جميع البطولات، والتي جاءت كما يلي:

فاز بركلات الترجيح في السوبر الأفريقي، ثم انتصر بركلات الترجيح ضد بيراميدز بالسوبر المحلي.

خسر بركلات الترجيح في السوبر المصري، ثم انتصر على البنك الأهلي 3-2 في الدروي.

تعادل 1-1 في الدوري، ثم تعادل بنفس النتيجة مع زد.

فاز اعتباريًا لعدم خوض الأهلي المباراة بالدوري، ثم انتصر على سموحة 4-2 في كأس مصر.

خسر أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، ثم سقط ضد الجونة 3-2 بالدوري.

خسر أمام الأهلي في الدوري، ثم انتصر على سيراميكا كليوباترا 4-2 بالدوري.

فاز على الأهلي بالدوري، ثم تعادل مع دريمز 0-0 في كأس الكونفدرالية.

خسر أمام الأهلي في الدوري، ثم تعادل مع فاركو 2-2 بالدوري.

خسر أمام الأهلي في الدوري، ثم سقط ضد غزل المحلة 2-1 بالدوري.

خسر أمام الأهلي في السوبر، ثم انتصر على المصري في كأس مصر.

على مدار آخر 10 مباريات قمة، فاز الزمالك في 3 مناسبات، وفي المباراة التي تلت القمة، تمكن الفارس الأبيض من الفوز 5 مرات، بينما سقط مرتين، وتعادل 3 مرات.

وفي 6 مباريات خسرها الزمالك ضد الأهلي في القمة، نجح بعدها في الفوز 3 مرات وخسر مرتين إحداهما ضد غزل المحلة، بينما تعادل في مناسبة واحدة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وغزل المحلة

