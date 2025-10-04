يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تقام في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لحساب مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

اختبار مرتقب أمام الزمالك

يدخل الزمالك مباراة غزل المحلة، في اختبار مرتقب خاصة بسبب موعد المواجهة، التي جاءت بعد السقوط في مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي، قبل 5 أيام تقريبًا.

حيث إن الزمالك لن يلتقي مع منافس سهل على الإطلاق، على الأقل من الناحية الدفاعية، فهو رغم حصده 10 نقاط فقط، من 7 تعادلات وانتصار، فهو خسر مرة واحدة، واستقبل 3 أهداف في 9 مواجهات.

كما أن غزل المحلة لم تهتز شباكه في 7 مباريات كاملة، ضد فرق: الأهلي، إنبي، بتروجيت، الإسماعيلي، البنك الأهلي، سموحة والجونة.

بينما استقبل 3 أهداف في مباراتي المصري والمقاولون العرب، 2 منهم من ركلتي جزاء، بينما الهدف الوحيد من لعب مفتوح، كان بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لكن المهاجم تابعها وسجلها في الشباك.

هذه الأرقام تنذر الزمالك بمواجهة ليست سهلة على الإطلاق، أمام غزل المحلة، الذي يعتمد على حصونه الدفاعية، فيمنع الاختراقات من الأطراف، ويُحد من المراوغات الفردية بفضل التكتل والزيادة العددية، ما يجبر المنافسين على إرسال كرات عرضية غير مجدية وسط الزيادة الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

التحدي الآخر، هو الزمالك خلال 9 مباريات، تمكن من هز شباك خصومه في 8 منها، وسجل 13 هدفًا، بينما مرة وحيدة لم يسجل ولم يستقل، تلك التي كانت ضد المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل السلبي.

حيث إننا يمكننا عنونت هذه المباراة، أنها بمثابة تحدٍ مزدوج أمام الزمالك، من ناحية مواصلة هز شباك الخصوم، خاصة وأن التعادل كان بالجولة الثانية، والتحد الآخر هو كسر صمود دفاع غزل المحلة من جديد، بعدما استقبل أهداف من المصري والمقاولون.