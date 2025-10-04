المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ركلتا جزاء وتهديف مستمر.. الزمالك أمام تحدٍ مزدوج لفك شفرة غزل المحلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:04 م 04/10/2025
الزمالك

مباراة الزمالك وغزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تقام في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لحساب مواجهات الجولة العاشرة من الدوري.

اختبار مرتقب أمام الزمالك

يدخل الزمالك مباراة غزل المحلة، في اختبار مرتقب خاصة بسبب موعد المواجهة، التي جاءت بعد السقوط في مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي، قبل 5 أيام تقريبًا.

حيث إن الزمالك لن يلتقي مع منافس سهل على الإطلاق، على الأقل من الناحية الدفاعية، فهو رغم حصده 10 نقاط فقط، من 7 تعادلات وانتصار، فهو خسر مرة واحدة، واستقبل 3 أهداف في 9 مواجهات.

كما أن غزل المحلة لم تهتز شباكه في 7 مباريات كاملة، ضد فرق: الأهلي، إنبي، بتروجيت، الإسماعيلي، البنك الأهلي، سموحة والجونة.

بينما استقبل 3 أهداف في مباراتي المصري والمقاولون العرب، 2 منهم من ركلتي جزاء، بينما الهدف الوحيد من لعب مفتوح، كان بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لكن المهاجم تابعها وسجلها في الشباك.

هذه الأرقام تنذر الزمالك بمواجهة ليست سهلة على الإطلاق، أمام غزل المحلة، الذي يعتمد على حصونه الدفاعية، فيمنع الاختراقات من الأطراف، ويُحد من المراوغات الفردية بفضل التكتل والزيادة العددية، ما يجبر المنافسين على إرسال كرات عرضية غير مجدية وسط الزيادة الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

التحدي الآخر، هو الزمالك خلال 9 مباريات، تمكن من هز شباك خصومه في 8 منها، وسجل 13 هدفًا، بينما مرة وحيدة لم يسجل ولم يستقل، تلك التي كانت ضد المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل السلبي.

حيث إننا يمكننا عنونت هذه المباراة، أنها بمثابة تحدٍ مزدوج أمام الزمالك، من ناحية مواصلة هز شباك الخصوم، خاصة وأن التعادل كان بالجولة الثانية، والتحد الآخر هو كسر صمود دفاع غزل المحلة من جديد، بعدما استقبل أهداف من المصري والمقاولون.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك وغزل المحلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

