أعلن الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع العاشر، من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك

استقر علاء عبد العال، مدرب غزل المحلة، على أن يدخل مباراته أمام الزمالك، بتشكيل مكون من الأسماء التالية:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو، عاطف الحكيم.

خط الهجوم: جريندو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: العربي، عبد الغني، بسام وليد، أشرف مجدي، أحمد عتمان، يوسف العزب، محمود مجدي، محمود صلاح، رحيم شوماري.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

يحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر، إذ تمكن الأبيض من تحقيق الفوز خلال 5 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط حصدها زعيم الفلاحين من الفوز في مباراة والتعادل في 7 مواجهات، وتعرض لهزيمة خلال مناسبة واحدة.