أجرى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرًا على دكة البدلاء، قبل انطلاق مباراة الأبيض ضد غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالجولة العاشرة من الدوري.

تغيير في دكة الزمالك

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا، الاستعانة بخدمات سيف جعفر ليجلس على دكة البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

وكان سيف جعفر تواجد في قائمة الزمالك 7 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري، حيث جلس على دكة البدلاء 4، وشارك في 3 ضد سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب ووادي دجلة.

بينما بارون أوشينج لم يتواجد على دكة البدلاء سوى مرة واحدة فقط، خلال مباراة الزمالك والمصري، لكنه لم يشارك، وظل بين البدلاء فقط.