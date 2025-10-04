المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

0 0
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

استبعاد من فيريرا.. تغيير مفاجئ في قائمة الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

04:40 م 04/10/2025
الزمالك

نادي الزمالك

أجرى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرًا على دكة البدلاء، قبل انطلاق مباراة الأبيض ضد غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بالجولة العاشرة من الدوري.

تغيير في دكة الزمالك

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا، الاستعانة بخدمات سيف جعفر ليجلس على دكة البدلاء، بدلًا من الكيني بارون أوشينج الذي تم استبعاده من قائمة الفريق لخوض اللقاء.

ظهور أحمد ربيع ضمن 4 تغييرات في تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة.. طالع التفاصيل من هنا

وكان سيف جعفر تواجد في قائمة الزمالك 7 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري، حيث جلس على دكة البدلاء 4، وشارك في 3 ضد سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب ووادي دجلة.

بينما بارون أوشينج لم يتواجد على دكة البدلاء سوى مرة واحدة فقط، خلال مباراة الزمالك والمصري، لكنه لم يشارك، وظل بين البدلاء فقط.

مباراة الزمالك القادمة
الإحصائيات

جميع الإحصائيات

