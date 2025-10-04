أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويجلس 9 لاعبين على مقاعد بدلاء الأهلي كهرباء الإسماعيلية في مباراة اليوم.

مقاعد بدلاء الأهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أشرف بنشرقي.