واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نتائجه السيئة في الدوري المصري الممتاز بعدما تعثر أمام غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

تشكيل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

دخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد صبحي، عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك، أحمد ربيع، ناصر ماهر، أحمد حمدي، بيزيرا، أحمد شريف، عمرو ناصر".

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: "عامر عامر، أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري، موري توريه، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو، عاطف الحكيم، جريندو".

فرض الزمالك سيطرته في بداية المباراة ولكن بدون خطورة على مرمى غزل المحلة.

وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 13 بعد عرضية من خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء وصلت داخل منطقة الجزاء وقابلها أحمد شريف برأسية وكادت أن تكون هدف أول للزمالك ولكن عامر عامر تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 19 حاول أحمد ربيع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت على يسار عامر عامر حارس غزل المحلة إلى خارج الملعب.

واستمرت خطورة الزمالك، ففي الدقيقة 22 نفذ أحمد حمدي ضربة ثابتة وأرسلها داخل منطقة الجزاء ورأسية من محمد إسماعيل ولكن خرجت أعلى مرمى غزل المحلة.

وأتيحت فرصة أخرى للزمالك في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية ورأسية ولكن تصدى لها حارس غزل المحلة.

الزمالك يحسم الشوط الأول

وفي الدقيقة 38 كاد خوان بيزيرا أن يسجل الهدف الأول للزمالك بعد توغله داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة أرضية مرت من عامر عامر وأنقذها العش من على خط المرمى.

وكسر الزمالك صمود غزل المحلة بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 برأسية من أحمد ربيع، لتصبح النتيجة 1-0.

وحسم الزمالك الشوط الأول أمام غزل المحلة بهدف دون رد.

وفي بداية الشوط الثاني، حاول عمرو ناصر مهاجم الزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن خرجت بعيدة عن مرمى غزل المحلة إلى خارج الملعب.

وحاول غزل المحلة في الدقيقة 55 برأسية من جريندو ولكن وصلت سهلة في يد محمد صبحي حارس الزمالك.

هدف التعادل لغزل المحلة

ونجح المحلة أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 65.

وجاء التعادل من هجمة مرتدة لغزل المحلة بعد تمريرة خاطئة من بنتايك استغلها رشاد عرفاوي وانطلق بها بصورة رائعة ثم مررها عرضية أرضية استلمها محمود صلاح وسددها مرت على يسار محمد صبحي إلى داخل شباك الزمالك، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 74 سجل الزمالك هدفا عن طريق شيكو بانزا بعد عرضية من عبد الحميد معالي لكن الحكم احتسب ضربة مرمى بداعي تجاوز الكرة لخط المرمى قبل أن يعود لتقنية الفار ويتم احتساب لمسة يد على شيكو بانزا.

وفي الدقيقة 89 سدد بيزيرا لاعب الزمالك كرة قوية ولكن اصطدمت في العارضة.

وفشل الزمالك في العودة للتقدم أمام غزل المحلة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

بهذا التعادل (1-1) يواصل الزمالك الغياب عن الانتصارات بعدما تعادل مع الجونة (1-1) ثم خسر من الأهلي في القمة (2-1) قبل أن يتعثر أمام غزل المحلة (1-1).

وفرط الزمالك في استعادة صدارة الدوري بعدما توقف عند 18 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر المصري البورسعيدي.

بينما يصل غزل المحلة إلى تعادله الثامن في الدوري هذا الموسم، وهو الأكثر تحقيقًا لنتيجة التعادل في المسابقة المحلية.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا