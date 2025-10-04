أعلن رضا شحاتة المدير الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية، لمواجهة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حارس المرمى: محمد هجرس

الدفاع: كريم يحيى - يوسف جلال - محمد ياسين - حسن الشاذلي

الوسط: مامادو سيلا - أحمد حمزاوي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: مصطفى كشري - علي سليمان - كريم أشرف

ويجلس المغربي محمد أوناجم على مقاعد بدلاء كهرباء الإسماعيلي أمام الأهلي.

وخاض الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز، حقق 4 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط (فوزين، تعادلين، و4 هزائم).