مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

سيلا يقود الهجوم وأوناجم بديلًا.. تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الأهلي في الدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:15 م 04/10/2025
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية، لمواجهة الأهلي، المقرر لها مساء اليوم في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية، في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حارس المرمى: محمد هجرس

الدفاع: كريم يحيى - يوسف جلال - محمد ياسين - حسن الشاذلي

الوسط: مامادو سيلا - أحمد حمزاوي - إسلام عبد النعيم

الهجوم: مصطفى كشري - علي سليمان - كريم أشرف

ويجلس المغربي محمد أوناجم على مقاعد بدلاء كهرباء الإسماعيلي أمام الأهلي.

وخاض الأهلي 8 مباريات في الدوري الممتاز، حقق 4 انتصارات، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط (فوزين، تعادلين، و4 هزائم).

مباراة كهرباء الإسماعيلية القادمة
الأهلي الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية رضا شحاتة

