أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز بتعثره أمام غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

وتقدم الزمالك في الدقيقة 39 برأسية من أحمد ربيع، قبل أن يتعادل غزل المحلة في الدقيقة 65.

غزل المحلة يزيد معاناة فيريرا.. الزمالك يسقط في فخ "ملك التعادلات" بالدوري

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الزمالك أمام غزل المحلة

فرط الزمالك في استعادة صدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة بجدول الترتيب.

ويتفوق المصري البورسعيدي في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك.

وقد يشعل الأهلي هو الآخر صدارة الدوري إذا انتصر الليلة على كهرباء الإسماعيلية.

وحال فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية، سيرفع رصيده إلى 18 نقطة أيضًا.

