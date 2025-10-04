المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صراع الصدارة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:24 م 04/10/2025
الزمالك - أحمد حمدي

الزمالك وغزل المحلة

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز بتعثره أمام غزل المحلة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد غزل المحلة على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

وتقدم الزمالك في الدقيقة 39 برأسية من أحمد ربيع، قبل أن يتعادل غزل المحلة في الدقيقة 65.

غزل المحلة يزيد معاناة فيريرا.. الزمالك يسقط في فخ "ملك التعادلات" بالدوري

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الزمالك أمام غزل المحلة

فرط الزمالك في استعادة صدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة بجدول الترتيب.

ويتفوق المصري البورسعيدي في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك.

وقد يشعل الأهلي هو الآخر صدارة الدوري إذا انتصر الليلة على كهرباء الإسماعيلية.

وحال فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية، سيرفع رصيده إلى 18 نقطة أيضًا.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

 

الزمالك ترتيب الدوري ترتيب الدوري المصري مباراة الزمالك ماتش الزمالك الزمالك ضد غزل المحلة مباراة الزمالك اليوم مباراه الزمالك وغزل المحله بث مباشر الزمالك ماتش الزمالك وغزل المحلة

