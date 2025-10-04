تعرض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

وأصيب حسين الشحات، في الدقيقة 26، حيث إنه صوب كرة ثابتة وسقط بعدها.

ودخل محمد مجدي أفشة بدلًا منه، في أول تغيير اضطراري للأهلي.

وسجل أحمد نبيل كوكا، هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17، بعد كرة عرضية من جهية اليمين عن طريق محمد هاني.