كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

مدرب كهرباء الإسماعيلية يعدد أسباب الخسارة من الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:53 م 04/10/2025
رضا شحاتة

رضا شحاتة - مدرب كهرباء الإسماعيلية

برر المدير الفني رضا شحاتة، مدرب نادي كهرباء الإسماعيلية، خسارة فريقه أمام الأهلي في مباراة جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وخسر كهرباء الإسماعيلية (4-2) أمام الأهلي في لقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب.

تصريحات مدرب كهرباء الإسماعيلية بعد الخسارة من الأهلي

وقال رضا شحاتة في تصريحاته لشبكة قنوات "On Sports" التليفزيونية: "الفوارق بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية فوارق فردية أكثر من أي شيء آخر".

وإلى جانب الفوارق الفردية، أكد مدرب كهرباء الإسماعيلية أن لاعبيه لم يتمكنوا من تقديم المستويات المعهودة في الشوط الأول بسبب جماهير الأهلي، مضيفًا: "قدمنا مباراة جيدة جدًا، خاصة في الشوط الثاني.. واللاعبون كانت لديهم رهبة بسبب الحضور الجماهيري، لكنهم نجحوا في التأقلم، وحاولت تحفيزهم بين الشوطين لذا كان الأداء أفضل في النصف الثاني".

وواصل رضا شحاتة تصريحاته بشأن مشوار كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم: "نسير بخطى جيدة في الدوري المصري رغم أن الفريق لم يصبح مستقرًا 100% حتى الآن".

قبل أن يختتم: "معظم اللاعبين الجدد كانوا بعيدين عن المشاركة الأساسية مع فرقهم السابقة.. ولكن بشكل عامحاولنا تكوين فريق جيد في الصيف في حدود الإمكانيات المتاحة".

وجمع كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط في الدوري المصري هذا الموسم، بعد الفوز على الاتحاد السكندري والمقاولون العرب إلى جانب التعادل مع بتروجيت والبنك الأهلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري كهرباء الإسماعيلية رضا شحاتة

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

