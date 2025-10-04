مدرب كهرباء الإسماعيلية يعدد أسباب الخسارة من الأهلي

برر المدير الفني رضا شحاتة، مدرب نادي كهرباء الإسماعيلية، خسارة فريقه أمام الأهلي في مباراة جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

وخسر كهرباء الإسماعيلية (4-2) أمام الأهلي في لقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب.

تصريحات مدرب كهرباء الإسماعيلية بعد الخسارة من الأهلي

وقال رضا شحاتة في تصريحاته لشبكة قنوات "On Sports" التليفزيونية: "الفوارق بين الأهلي وكهرباء الإسماعيلية فوارق فردية أكثر من أي شيء آخر".

وإلى جانب الفوارق الفردية، أكد مدرب كهرباء الإسماعيلية أن لاعبيه لم يتمكنوا من تقديم المستويات المعهودة في الشوط الأول بسبب جماهير الأهلي، مضيفًا: "قدمنا مباراة جيدة جدًا، خاصة في الشوط الثاني.. واللاعبون كانت لديهم رهبة بسبب الحضور الجماهيري، لكنهم نجحوا في التأقلم، وحاولت تحفيزهم بين الشوطين لذا كان الأداء أفضل في النصف الثاني".

وواصل رضا شحاتة تصريحاته بشأن مشوار كهرباء الإسماعيلية هذا الموسم: "نسير بخطى جيدة في الدوري المصري رغم أن الفريق لم يصبح مستقرًا 100% حتى الآن".

قبل أن يختتم: "معظم اللاعبين الجدد كانوا بعيدين عن المشاركة الأساسية مع فرقهم السابقة.. ولكن بشكل عامحاولنا تكوين فريق جيد في الصيف في حدود الإمكانيات المتاحة".

وجمع كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط في الدوري المصري هذا الموسم، بعد الفوز على الاتحاد السكندري والمقاولون العرب إلى جانب التعادل مع بتروجيت والبنك الأهلي.