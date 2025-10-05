المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

0 0
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الدوري المصري.. زد 0-1 إنبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:41 م 05/10/2025
إنبي - الدوري

إنبي

زوار يلا كورة تابعو معنا التغطية المباشرة للقاء زد وإنبي، المقرر إقامته خلال الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي زد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

وأعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد اف سي، تشكيل مباراة إنبي.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستلو - أحمد طارق - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي

بينما دفع حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبحية - محمد سمير

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد زكي - رفيق كابو

 

 

إنبي الدوري المصري زد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
اشبيلية

اشبيلية

0 0
برشلونة

برشلونة

11

الحكم يذهب إلى تقنية الفار لمشاهدة الكرة الأخيرة التي سقط فيها مهاجم إشبيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
