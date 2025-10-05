زوار يلا كورة تابعو معنا التغطية المباشرة للقاء زد وإنبي، المقرر إقامته خلال الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي زد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة.

وأعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد اف سي، تشكيل مباراة إنبي.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة - أحمد كاستلو - أحمد طارق - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - محمود صابر

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - شادي حسين - عبد الرحمن البانوبي

بينما دفع حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داوود - أحمد كالوشا - أحمد صبحية - محمد سمير

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد زكي - رفيق كابو