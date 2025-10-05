المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تراجع النتائج.. اجتماع في الزمالك بين مجلس الإدارة والمدير الرياضي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:57 م 05/10/2025
الزمالك

الزمالك

عقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا اليوم مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لمناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم وأسباب تراجع النتائج في بطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الاجتماع شهد استعراض المعوقات التي واجهت الفريق، وبحث سبل تصحيح المسار في المرحلة المقبلة من أجل إعادة الزمالك إلى طريق الانتصارات وتحقيق طموحات جماهيره.

واتفق الطرفان على استمرار الاجتماعات التنسيقية بين رئيس النادي والمدير الرياضي إلى حين عقد جلسة مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا فور عودته إلى القاهرة، وذلك للوقوف على أسباب النتائج الأخيرة واتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الفريق.

وتعادل الزمالك مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة في الدوري، بعد أن خسر أمام الأهلي في اللقاء السابق له.

الزمالك الدوري المصري جون إدوارد

