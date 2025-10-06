نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الأحد، على رأسها تفاصيل اجتماع إدارة نادي الزمالك لحسم مصير المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، بالإضافة لخروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم للشباب.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الأحد.

مستقبل فيريرا

عقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لمناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، وسيتم عقد اجتماع آخر مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا فور عودته للقاهرة.

اقرأ التفاصيل: بعد تراجع النتائج.. اجتماع في الزمالك بسبب فيريرا

يلا كورة يكشف برنامج الأهلي في التوقف الدولي

كشف مصدر عن برنامج الأهلي التدريبي، بعد بداية فترة التوقف الدولي، وحتى مواجهة ايجل نوار البوروندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تطرق للحديث عن موقف حسين الشحات عقب إصابته.

اقرأ التفاصيل: الاكتفاء بـ7 لاعبين وموقف الشحات.. ماذا ينتظر الأهلي في التوقف الدولي؟

منتخب مصر يودع بطولة كأس العالم للشباب

ودع منتخب مصر تحت 20 عامًا، بطولة كأس العالم للشباب، المقامة في تشيلي، بشكل رسمي، عقب نتائج الجولة الأخيرة في المجموعة الخامسة، مساء أمس الأحد.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يودع البطولة.. ترتيب أفضل "الثوالث" في كأس العالم للشباب

منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لجيبوتي

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، مرانه الأول في ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة جيبوتي ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: بمشاركة 19 لاعبًا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لجيبوتي

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر

انضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لصفوف معسكر منتخب مصر، مساء أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر.. وموعد أول مران

بيراميدز يهزم الجيش الرواندي ويتأهل للدور التمهيدي الثاني من الأبطال

حسم نادي بيراميدز تفوقه على نظيره الجيش الرواندي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، وأقيمت المواجهة على أرضية ملعب 30 يونيو.

اقرأ التفاصيل: بيراميدز يتجاوز عقبة فريق الجيش الرواندي ويصعد للدور الثاني