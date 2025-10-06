المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وكيله: فيريرا لديه مشروع في الزمالك.. ولا أستطيع كشف تفاصيل عقده

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:17 م 06/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا

أكد خالد سليمان وكيل يانيك فيريرا مدرب الزمالك، أن المدرب البلجيكي يمتلك مشروعاً داخل النادي الأبيض، رافضاً كشف تفاصيل عقده مع الفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماعا لمناقشة مصير فيريرا مع الفريق بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات وكيل يانيك فيريرا

وقال خالد سليمان في تصريحات عبر قناة "أون": "فيريرا لديه مشروع في الزمالك ولديه طموحات معينة مع إدارة نادي الزمالك، ولا يمكن الحكم على المدرب بعد فوزه أو خسارته لمباراة، ويجب الوثوق في المدرب لأن إمكانياته ستوصل النادي لأهدافه".

وأضاف: "نادي الزمالك فريق كبير وينافس على البطولات، وأشكر جون إدوارد على مجهوداته وهو أقرب شخص لفيريرا ويعلم المجهودات التي يقوم بها".

وتابع: "اسم يانيك فيريرا كان مطروح في النادي الأهلي قبل موسيماني ولكنه كان يتولى تدريب أحد الفرق ولم يكن يستطيع الرحيل وقتها".

وأتم وكيل فيريرا تصريحاته: "لا أستطيع كشف تفاصيل عقد فيريرا مع الزمالك، لأن هذا الاتفاق خاص بين المدرب والنادي".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

