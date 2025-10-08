كشفت صحيفة تيبس بلاديت الدنماركية عن تفاصيل انضمام المدرب ييس توروب إلى النادي الأهلي المصري، أكبر أندية القارة الأفريقية، بعد أن وافق على عرض ضخم يقضي بتوليه المسؤولية الفنية للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 60 مليون كرونة دنماركية على الأقل كصافي أرباح خلال فترة التعاقد (9 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة أن الأهلي حسم الصفقة بعد منافسة كبيرة من عدة أندية، حيث جذب ييس توروب الأنظار عقب نجاحه اللافت في الدوري الألماني مع نادي أوجسبورج، محققًا سلسلة انتصارات تاريخية وأرقامًا قياسية للفريق خلال موسمين من قيادته.

وأوضحت التقارير أن المدرب الدنماركي البالغ من العمر 55 عامًا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون كرونة دنماركية بعد خصم الضرائب، وهو ما يعادل نحو 150 مليون كرونة قبل الضريبة في السوق الدنماركية والعقد الجديد يضع ثوروب بين أعلى المدربين الدنماركيين أجرًا، إضافة إلى مكافآت وحوافز مالية كبيرة قد تضاعف راتبه في حال تحقيق النجاحات المنتظرة مع الفريق، ما يجعله من أعلى المدربين دخلًا في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ياس توروب سيجلب طاقمه الفني الخاص معه إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن ينضم إليه ما يصل إلى ستة مساعدين جدد ضمن الجهاز الفني للأهلي، في خطوة تؤكد أن النادي المصري العملاق قرر المضي قدمًا في مشروع كبير بقيادة مدربه الجديد، الذي تصفه الصحافة الدنماركية بـ "الفراعنة الجدد؟ في القارة الأفريقية.

يُذكر أن الأهلي يُعد النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا برصيد 45 لقب دوري و39 لقب كأس محلي، إلى جانب 12 بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما يجعله أحد أضخم الأندية على مستوى العالم من حيث البطولات والجماهيرية التي تتجاوز 80 مليون مشجع.