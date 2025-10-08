المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

"الأعلى في التاريخ".. تقارير دنماركية تكشف تفاصيل عقد ييس توروب مع الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:47 ص 08/10/2025
جيس ثوروب

ييس توروب

كشفت صحيفة تيبس بلاديت الدنماركية عن تفاصيل انضمام المدرب ييس توروب إلى النادي الأهلي المصري، أكبر أندية القارة الأفريقية، بعد أن وافق على عرض ضخم يقضي بتوليه المسؤولية الفنية للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 60 مليون كرونة دنماركية على الأقل كصافي أرباح خلال فترة التعاقد (9 مليون دولار).

وذكرت الصحيفة أن الأهلي حسم الصفقة بعد منافسة كبيرة من عدة أندية، حيث جذب ييس توروب الأنظار عقب نجاحه اللافت في الدوري الألماني مع نادي أوجسبورج، محققًا سلسلة انتصارات تاريخية وأرقامًا قياسية للفريق خلال موسمين من قيادته.

وأوضحت التقارير أن المدرب الدنماركي البالغ من العمر 55 عامًا سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون كرونة دنماركية بعد خصم الضرائب، وهو ما يعادل نحو 150 مليون كرونة قبل الضريبة في السوق الدنماركية والعقد الجديد يضع ثوروب بين أعلى المدربين الدنماركيين أجرًا، إضافة إلى مكافآت وحوافز مالية كبيرة قد تضاعف راتبه في حال تحقيق النجاحات المنتظرة مع الفريق، ما يجعله من أعلى المدربين دخلًا في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ياس توروب سيجلب طاقمه الفني الخاص معه إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن ينضم إليه ما يصل إلى ستة مساعدين جدد ضمن الجهاز الفني للأهلي، في خطوة تؤكد أن النادي المصري العملاق قرر المضي قدمًا في مشروع كبير بقيادة مدربه الجديد، الذي تصفه الصحافة الدنماركية بـ "الفراعنة الجدد؟ في القارة الأفريقية.

يُذكر أن الأهلي يُعد النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا برصيد 45 لقب دوري و39 لقب كأس محلي، إلى جانب 12 بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما يجعله أحد أضخم الأندية على مستوى العالم من حيث البطولات والجماهيرية التي تتجاوز 80 مليون مشجع.

إعلان

