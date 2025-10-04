المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"العلاج المبدئي يستغرق 7 أسابيع".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشحات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:01 م 08/10/2025
حسين الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تصريحات لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، التي وصف فيها حالة الشحات.

وقال طبيب الأهلي إن الأشعة والفحوصات الطبي التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبار عن مزق في وتر العضلة الخلفية، وسيستكمل البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل.

وأضاف طبيب الأهلي، أن فترة العلاج المبدئي لحسين الشحات لن تقل عن 7 أسابيع على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية.

وسبق وشرح طبيب الأهلي نفسه بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية، تفاصيل إصابة الشحات حيث قال: "لقد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في الشوط الأول من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية".

وأوضح أن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي خلال الساعات القادمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع المصري والزمالك أصحاب المركز الأول والثاني بفارق الأهداف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري حسين الشحات كهرباء الإسماعيلية

