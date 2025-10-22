أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأحمر، التي تعرض لها خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تصريحات لأحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، التي وصف فيها حالة الشحات.

وقال طبيب الأهلي إن الأشعة والفحوصات الطبي التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبار عن مزق في وتر العضلة الخلفية، وسيستكمل البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل.

وأضاف طبيب الأهلي، أن فترة العلاج المبدئي لحسين الشحات لن تقل عن 7 أسابيع على أن يعود بعدها للتدريبات الجماعية.

وبالتالي فمن المتوقع أن يعود حسين الشحات للأهلي بعد يوم 26 نوفمبر، وذلك بعدما أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن الفترة المبدئية لعلاج لاعب الفريق الأحمر ستستغرق 7 أسابيع وبالتالي قد تزيد عن هذه الفترة حسب استجابته للعلاج.

وبالتالي فمن المتوقع أن يغيب الشحات عن هذه المباريات:

1- يوم 18 أكتوبر.. مباراة أيجل نوار البوروندي.. ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

2- يوم 22 أكتوبر.. مباراة الاتحاد.. في الجولة الـ11 للدوري المصري.

3- يوم 25 أكتوبر.. مباراة أيجل نوار البوروندي.. إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

4- يوم 29 أكتوبر.. مباراة بتروجيت.. الجولة الـ12 للدوري.

5- يوم 2 نوفمبر.. مباراة المصري.. الجولة 13 للدوري.

6- يوم 25 نوفمبر.. مباراة الإسماعيلي.. الجولة 14 للدوري.

7- حال صعود الأهلي لدور مجموعات دوري الأبطال سيغيب عن مباراة الجولة الأولى.