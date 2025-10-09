المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ظهور أفريقي وصدامان جماهيريان.. ماذا ينتظر ييس توروب مع الأهلي في 15 يوما؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:04 م 09/10/2025
ييس توروب

ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء حقبة جديدة مع المدرب الجديد الدنماركي ييس توروب.

وجاء تعاقد الأهلي مع ييس توروب لمدة عامين ونصف، ليكون المدرب الثالث الذي يقود الفريق الأحمر هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو و"المؤقت" عماد النحاس.

ومن المقرر أن يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا، غدًا الجمعة، لتقديم مدربه الجديد الدنماركي ييس توروب.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

5 مباريات تنتظر ييس توروب في 15 يوما

ستكون بداية ييس توروب ساخنة مع القلعة الحمراء، حيث سيخوض 5 مباريات في 15 يومًا قبل فترة توقف نوفمبر المقبل.

الرحيل الأسرع والأكثر تتويجًا.. ييس توروب "الخواجة الثامن" في عهد الخطيب

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الدنماركي، صاحب الـ55 عامًا، مشواره مع الأهلي يوم الجمعة (18 أكتوبر) بمواجهة إيجيل نوار البوروندي في بداية مشوار الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجيل نوار في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون أول ظهور محلي للمدرب ييس توروب يوم 22 أكتوبر عندما يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وتأتي مباراة الإياب بين الأهلي وإيجيل نوار في القاهرة يوم 25 أكتوبر بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وبعد ذلك يلتقي الأهلي مع بتروجيت يوم 29 أكتوبر الجاري في الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

وستكون المواجهة الأكثر ترقبًا للأهلي عندما يواجه المصري البورسعيدي في الجولة الـ13 من الدوري والمقرر لها يوم 2 نوفمبر المقبل.

وبعد ذلك ستتوقف المنافسات المحلية بسبب فترة توقف شهر نوفمبر، حيث سيخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات.

أثبت نفسه وقادر على النجاح مع أي فريق.. ماذا قالوا عن ييس توروب مدرب الأهلي الجديد؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري ترتيب الدوري المصري ييس توروب مباريات الأهلي القادمة

