أدلى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بتصريحات جديدة حول الأزمات التي يمر بها النادي، سواء على الصعيد المالي أو ما يتعلق بملف أرض 6 أكتوبر.

وقال المندوه، خلال ظهوره على قناة "ON E":"نادي الزمالك سيظل أكبر قلعة رياضية في مصر، رغم الأزمات التي نواجهها."

وأضاف:"البعض نصحنا بعدم الترشح في الانتخابات الماضية، لكننا خضناها وكنا ندرك حجم التحديات التي سنواجهها."

وتابع:"نحن حتى الآن في المراكز الأولى، والسؤال المطروح: هل يمكن أن توجد رياضة في مصر دون نادي الزمالك؟"

وأردف:"نواجه مشكلات خارجة عن إرادتنا، لكن لدينا أفكارًا جديدة بخلاف أزمة أرض 6 أكتوبر، ونعمل على إيجاد حلول حقيقية، ولهذا مستمرون حتى الآن."

وعن التشبيه الذي يردده البعض بأن "المريض بيموت" في إشارة إلى حالة نادي الزمالك، قال المندوه: "أريد أن أُجسّد مأساة نادي الزمالك، وما قد يواجهه في الفترة المقبلة."

واختتم تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك لن يعرف الاستقرار بدون أرض 6 أكتوبر، ومن اتهمنا ببيع الأرض لأحد المستثمرين فهو كاذب."

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع وزارة الإسكان لمحاولة استعادة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي تُعد مشروعًا استثماريًا واستراتيجيًا مهمًا للنادي.

وفي السياق ذاته، نشر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن النادي بصدد استلام خطاب بشأن أرض 6 أكتوبر، موجّهًا رسالة طمأنة لجماهير "القلعة البيضاء". طالع التفاصيل