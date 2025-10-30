المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حسام المندوه: الزمالك سيظل أكبر قلعة رياضية في مصر.. وبيع أرض أكتوبر لمستثمر "كذبة"

محمد همام

كتب - محمد همام

11:35 م 11/10/2025
المندوه

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

أدلى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بتصريحات جديدة حول الأزمات التي يمر بها النادي، سواء على الصعيد المالي أو ما يتعلق بملف أرض 6 أكتوبر.

وقال المندوه، خلال ظهوره على قناة "ON E":"نادي الزمالك سيظل أكبر قلعة رياضية في مصر، رغم الأزمات التي نواجهها."

وأضاف:"البعض نصحنا بعدم الترشح في الانتخابات الماضية، لكننا خضناها وكنا ندرك حجم التحديات التي سنواجهها."

وتابع:"نحن حتى الآن في المراكز الأولى، والسؤال المطروح: هل يمكن أن توجد رياضة في مصر دون نادي الزمالك؟"

وأردف:"نواجه مشكلات خارجة عن إرادتنا، لكن لدينا أفكارًا جديدة بخلاف أزمة أرض 6 أكتوبر، ونعمل على إيجاد حلول حقيقية، ولهذا مستمرون حتى الآن."

وعن التشبيه الذي يردده البعض بأن "المريض بيموت" في إشارة إلى حالة نادي الزمالك، قال المندوه: "أريد أن أُجسّد مأساة نادي الزمالك، وما قد يواجهه في الفترة المقبلة."

واختتم تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك لن يعرف الاستقرار بدون أرض 6 أكتوبر، ومن اتهمنا ببيع الأرض لأحد المستثمرين فهو كاذب."

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع وزارة الإسكان لمحاولة استعادة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي تُعد مشروعًا استثماريًا واستراتيجيًا مهمًا للنادي.

وفي السياق ذاته، نشر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن النادي بصدد استلام خطاب بشأن أرض 6 أكتوبر، موجّهًا رسالة طمأنة لجماهير "القلعة البيضاء". طالع التفاصيل

الزمالك الدوري المصري حسام المندوه أرض الزمالك

