أعلن نادي الزوراء العراقي، الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس مدرب الأهلي السابق.

وكان نادي الزوراء، قد أعلن التعاقد مع عماد النحاس حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف نادي الزوراء عن الجهاز المعاون لعماد النحاس، حيث سيتواجد محمد محسن أبو جريشة في منصب المدرب المساعد، ومحمد فتحي كمدرب حراس المرمى.

كما يتواجد حسام فوزي كمدرب مساعد، ومازن عبد الستار مدرب لياقة البدنية، ومحمد هلال محلل أداء.

ووجه النادي الأهلي الشكر إلى عماد النحاس، على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق عقب رحيل خوسيه ريبيرو هذا الموسم.

وتعاقد النادي الأهلي مع الدنماركي ييس توروب لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد النحاس فريق الأهلي خلال 5 مباريات بالموسم الجاري، ونجح في تحقيق 4 انتصارات أمام سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، الزمالك، كهرباء الإسماعيلية، بينما تعادل في مباراة واحدة ضد إنبي.

ونجح النحاس في الفوز على الزمالك في مباراة القمة بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

كما قاد المدرب صاحب الـ49 عامًا، الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري، بالتقاسم مع فريقي المصري البورسعيدي، والزمالك بـ 18 نقطة.