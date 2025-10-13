زار الثنائي عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، وعمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حسن شحاتة نجم الأبيض السابق والمدير الفني الأسبق للنادي ولمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على صحته، وذلك خلال وجوده بإحدى المستشفيات على إثر تعرضه لوعكة صحية.

وحرص عبد الناصر محمد وعمر جابر، على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجم الزمالك السابق حسن شحاتة، حيث أعرب الثنائي عن خالص أمنياتهما له بالشفاء العاجل.

وأعرب حسن شحاتة من جانبه، عن خالص أمنياته بالتوفيق للزمالك في الفترة المقبلة، حيث حرص نجم الأبيض السابق على الاطمئنان من الثنائي عبد الناصر محمد وعمر جابر على الفريق.

كان قد سبق وأن قام عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين والحاليين، بزيارة حسن شحاتة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، من بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويسطع اسم حسن شحاتة، في تاريخ الكرة المصرية، نظرًا لما قدمه مع الزمالك خلال مسيرته الكروية، إلى جانب خطفه الأنظار أثناء قيادته لمنتخب مصر الأول بتحقيقه لقب كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.