نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الإثنين، على رأسها قرار ييس توروب، مدرب الأهلي، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يوم إضافي، ومطالبته لتقرير طبي عن حالة إمام عاشور، بالإضافة إلى تعديل في طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها.

وأليكم أبرز موضوعات أمس الإثنين:

بتواجد أبو جريشة.. الزوراء العراقي يعلن الجهاز المعاون لـ عماد النحاس

أعلن نادي الزوراء العراقي، الجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس مدرب الأهلي السابق.

مصدر ليلا كورة: توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة إضافية.. وموعد ظهوره الأول

منح ييس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، اللاعبون إجازة إضافية اليوم الاثنين من التدريبات.

وزير الشباب والرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش حضوره مؤتمر السلام بشرم الشيخ

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر السلام المقام بمدينة شرم الشيخ.

الأهلي يدعو أعضائه لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد في الفترة من 2024 - 2029.

كاف يجري تعديلًا على طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مصدر لـ"يلا كورة": اتحاد الكرة يمنح الزمالك شهرًا للرد على شكوى زيزو بناءً على طلبه

كشف مصدر تفاصيل الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين، في الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتعلقة بالشكوى المقدمة من قبل أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ضد ناديه السابق الزمالك.

منتخب مصر قد يظهر في المستوى الثالث.. ملامح قرعة كأس العالم 2026

من المتوقع أن يظهر منتخب مصر في المستوى الثالث في قرعة منافسات كأس العالم 2026، بالنظر إلى تصنيف فيفا الأخير.

بدون هزيمة.. تونس تختتم تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على ناميبيا

اختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز على منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد.

اطمأن منهما على الزمالك.. عبد الناصر محمد وعمر جابر يزوران حسن شحاتة

زار الثنائي عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، وعمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حسن شحاتة نجم الأبيض السابق والمدير الفني الأسبق للنادي ولمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على صحته، وذلك خلال وجوده بإحدى المستشفيات على إثر تعرضه لوعكة صحية.

تقرير دنماركي يكشف عن اقتراب ثنائي من معاونة توروب في الأهلي

كشف تقرير دنماركي، الطاقم المساعد الذي تم الاستقرار عليه من جانب ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي الجديد، لمعاونته في مهمته مع الأحمر والتي ستستمر لمدة موسمين ونصف.

الحلم أصبح حقيقة.. كاب فيردي يتأهل لأول مرة إلى كأس العالم 2026

حسم منتخب كاب فيردي تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعدما انتصر مساء اليوم الإثنين، على منتخب إسواتيني بنتيجة 3-0.

"ينتظر عودته".. مصدر ليلا كورة: توروب يطلب تقريرًا مفصلًا عن حالة إمام عاشور

طلب ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، في الفترة الحالية.

قناة الأهلي تكشف هوية الجهاز المساعد لتوروب وموعد وصولهم

كشفت قناة النادي الأهلي، هوية الجهاز المساعد للمدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، وموعد وصولهم تمهيدًا لبداية المهمة مع الأحمر، استعدادًا للفترة المقبلة التي تحمل معها العديد من التحديات.

النحاس: رحيل معلول والسولية ليس قراري.. والأهلي لم يطالبني بالتتويج بالدوري

أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، أن إدارة النادي لم تطالبه بالتتويج بالدوري، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق، عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، إثر التعادل الإيجابي مع صنداونز بنتيجة 1-1.

النحاس: درسنا كل السيناريوهات لمباراة الزمالك.. والساعي كان يحتاج للمشاركة مع الأهلي

كشف عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، عن السيناريو الذي حضره لمباراة الزمالك في بطولة الدوري.

النحاس: لم أكن موفقا في كلمتي عن إصابة زيزو.. ومباراة بيراميدز كانت الأصعب

اعترف عماد النحاس، مدرب الأهلي السابق، بعدم توفيقه في الحديث عن إصابة أحمد سيد زيزو، بعد مباراة إنبي بالدوري.