أكد سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح الدين مصدق، أن ما يتردد حول نية اللاعب في تقديم شكوى ضد نادي الزمالك غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن مصدق لاعب ملتزم وجاد، وأن الأزمة المالية الحالية أمر طبيعي يمكن أن يحدث في أي نادٍ بالعالم.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كان هناك قسطان مستحقان لفريق صلاح مصدق، وتم دفع القسط الأول، بينما تم الاتفاق مع النادي على تقسيط القسط الثاني إلى دفعتين، والزمالك أبدى تفهّمًا كاملًا للوضع المالي".

وأضاف: "صلاح تلقى عرضًا من نادي الوداد المغربي في بداية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية، لكن العرض تم رفضه في النهاية".

وعن المهاجم البلجيكي بنتايك، أوضح سالم: "بنتايك ليست لديه أي مشكلة مع الزمالك، ووكيله فقط يحاول الحفاظ على حقوقه بإرسال إنذار للنادي، لكن اللاعب يحب مصر، وعائلته ستستقر هنا، وأنا لست وكيله".