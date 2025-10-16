تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقفه من عودة الأنجولي شيكو بانزا، للمشاركة بصفة أساسية مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد استبعاده من عدة مواجهات، ثم مشاركته كبديل في لقاء غزل المحلة الماضي.

فيريرا: آدم كايد وأحمد شريف ترتيبهم قبل شيكو بانزا في مركزه

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديكيداها الصومالي: "نرى أن ترتيب آدم كايد وأحمد شريف أفضل من شيكو بانزا الذي يلعب في نفس مركزهم".

وتابع: "على شيكو بانزا بذل قصارى جهده، ليستعيد مكانه في التشكيل".

أرقام شيكو بانزا مع الزمالك

وشارك الجناح الأيسر الأنجولي في 6 مباريات بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفين في شباك فاركو ومودرن سبورت.

وكان الزمالك قد تعاقد مع شيكو بانزا، قادمًا من صفوف فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء السبت المقبل.