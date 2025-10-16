المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 0
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيريرا عن عودة شيكو بانزا للمشاركة مع الزمالك: شريف وكايد أفضل منه

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:47 م 16/10/2025
شيكو بانزا

شيكو بانزا جناح الزمالك

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقفه من عودة الأنجولي شيكو بانزا، للمشاركة بصفة أساسية مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد استبعاده من عدة مواجهات، ثم مشاركته كبديل في لقاء غزل المحلة الماضي.

فيريرا: آدم كايد وأحمد شريف ترتيبهم قبل شيكو بانزا في مركزه

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديكيداها الصومالي: "نرى أن ترتيب آدم كايد وأحمد شريف أفضل من شيكو بانزا الذي يلعب في نفس مركزهم".

وتابع: "على شيكو بانزا بذل قصارى جهده، ليستعيد مكانه في التشكيل".

أرقام شيكو بانزا مع الزمالك

وشارك الجناح الأيسر الأنجولي في 6 مباريات بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالها هدفين في شباك فاركو ومودرن سبورت.

وكان الزمالك قد تعاقد مع شيكو بانزا، قادمًا من صفوف فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء السبت المقبل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك يانيك فيريرا شيكو بانزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg