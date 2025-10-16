الخطيب: سيد عبد الحفيظ سيتولى ملف كرة القدم في الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن سيد عبد الحفيظ المرشح في انتخابات النادي القادمة، سيتولى ملف كرة القدم في النادي.

ويترشح سيد عبد الحفيظ، على منصب العضوية، ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال عبر ندوته الانتخابية في فرع النادي الأهلي: "ملف كرة القدم يحتاج إلى متابعة يومية، وأنا لن أستطيع القيام بذلك، لذلك سيد عبد الحفيظ سيتولى هذا الملف لأنه قادر".

وأضاف: "سيد عبدالحفيظ يعرف أصول وأسس ومبادئ الأهلي، رجل مخلص في عمله ولديه قدرة تجعله يساهم بقوة في صنع القرار".

وواصل الخطيب: "لكي أكون صريحا أنا في الـ 8 سنوات الماضية كنت أعمل بشكل يومي في الأهلي، وكنت أعمل 9 ساعات متواصلين، وبالتالي لن أفعل ذلك الأمر مجددًا، وسيتم توزيع الملفات وسأتغيب لفترات محددة بناءً على توصيات الأطباء ولن أتواجد بشكل كامل".

وأتم: "ثقتي كبيرة في كل أعضاء القائمة، فكل واحد منهم يمثل إضافة حقيقية للنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره، والهدف هو مواصلة العمل من أجل بقاء الأهلي في موقع الريادة على كل المستويات".

وتقام انتخابات الأهلي، يوم 31 أكتوبر المقبل.