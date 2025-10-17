المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
"لا تتحدث عن قائدك".. أزمة "ابن النادي" تشعل الصراع بين كريم وليد وإكرامي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:43 م 17/10/2025
كريم وليد ورمضان صبحي

كريم وليد ورمضان صبحي

اشتعل الصراع بين كريم وليد، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، وإكرامي الشحات، والد زوجة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وانتقد كريم وليد، انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز في موسم 2020.

وقال كريم وليد: "الأهلى كسر قواعد مالية من أجل الإبقاء على رمضان صبحي، وكان بعامل بشكل مميز رغم سنه، والأهلي كان يعده ليكون قائدا للفريق، لكن رمضان لم يقدر كل هذا واتخذ قراره".

وأضاف: "رمضان صبحي كان الأقرب لي خلال مرحلة الناشئين والفريق الأول، لكن عندما أرسل رسالة وداع على واتس آب، رفضت الرد عليه، ومنذ ذلك الوقت لم يجمعنا أي تواصل".

وأتم: "رحيل رمضان صبحي، كان صدمة كبيرة لي، لأن أبناء النادي لا يفعلون ذلك الأمر، وكذلك الأهلي لا يستحق ذلك من رمضان صبحي".

وأوضح كريد وليد خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت1، أنه لم يقصد مهاجمة رمضان صبحي.

وقال كريم وليد: "لم أقصد الهجوم عليه، أنا فقط تحدثت عن شعوري وقت انتقاله لبيراميدز، كما أنني لست في موقع هجوم، لا زلت صغير السن ولاعب كرة قدم، أيضًا لم أفقد صداقته، علاقتنا لم تتأثر لأنها كانت قائمة أكثر على فترة الزمالة في الأندية والمنتخبات".

ومن جانبه، هاجم إكرامي الشحات، تصريحات كريم نيدفيد، واصفًا إياه بقليل الإمكانيات.

وقال إكرامي الشحات عبر قناة إم بي سي مصر:" لا يصح أن يتحدث لاعب عن قائد فريقه السابق، لأنه كان لا يستطيع أن يتحدث في وجوده، أقول له هذا عيب".

وأضاف: "لا أريد قول شئ يضايقه، لكنه لاعب قليل الإمكانيات، وأقول له الله كريم (خليك في نفسك)".

 

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي إكرامي رمضان صبحي بيراميدز كريم وليد

