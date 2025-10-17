زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ومودرن سبورت في لقاء يقام على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ11 في مسابقة الدوري.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السادس برصيد (16 نقطة) من 10 مباريات، في المقابل يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد (12 نقطة).

تشكيل وادي دجلة: عمرو حسام - أحمد أیمن - سیف تقى - كمال أبو الفتوح- أحمد رضا - أحمد سكولز - إسلام كانو - محمد عبد العاطي - میس كاندروب - یوسف ویا - فرانك بولي.

تشكيل مودرن سبورت: كريم عماد - محمد دسوقي - علي الفيل - محمود رزق - علي فوزي - غنام محمد - محمد هلال - محمد مسعد - أحمد يوسف - حسام حسن - محمود ممدوح.

