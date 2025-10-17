المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

0 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

11 8
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

2 1
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

وادي دجلة 0-1 مودرن سبورت.. هدف من رأسية

محمد همام

كتب - محمد همام

04:49 م 17/10/2025
فريق مودرن سبورت

فريق مودرن سبورت - صورة أرشيفية

زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ومودرن سبورت في لقاء يقام على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ11 في مسابقة الدوري.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السادس برصيد (16 نقطة) من 10 مباريات، في المقابل يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد (12 نقطة).

تشكيل وادي دجلة: عمرو حسام - أحمد أیمن - سیف تقى - كمال أبو الفتوح- أحمد رضا - أحمد سكولز - إسلام كانو - محمد عبد العاطي - میس كاندروب - یوسف ویا - فرانك بولي.

تشكيل مودرن سبورت: كريم عماد - محمد دسوقي - علي الفيل - محمود رزق - علي فوزي - غنام محمد - محمد هلال - محمد مسعد - أحمد يوسف - حسام حسن - محمود ممدوح.

تابعونا لمعرفة تفاصيل أحداث المباراة..

 

الدوري المصري مودرن سبورت وادي دجلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

