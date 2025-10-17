يستضيف فريق غزل المحلة مساء اليوم الجمعة نظيره كهرباء الإسماعيلية على استاد المحلة، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

غزل المحلة يبحث عن أول فوز منذ 5 جولات

ويدخل غزل المحلة اللقاء بقيادة مدربه علاء عبد العال بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، بعد غيابها في آخر خمس مباريات، حيث اكتفى الفريق بأربع تعادلات وتلقى خسارة واحدة، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، جمعها من فوز وحيد وثمانية تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 فقط.

ويأمل عبد العال في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني للفريق هذا الموسم وتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصة مع الأداء الدفاعي القوي الذي يميز الفريق رغم ضعف الفاعلية الهجومية.

الكهرباء يبحث عن شرارة العودة في الدوري الممتاز

في المقابل، يدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء بقيادة رضا شحاتة بطموح العودة إلى النتائج الإيجابية، بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية، رغم الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق في فترات عديدة من المباراة.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر في جدول الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها من فوزين وتعادلين وخمس هزائم، أحرز خلالها لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم 18 هدفًا.

ويسعى شحاتة إلى الاعتماد على الروح القتالية والسرعة في الهجمات المرتدة لخطف نتيجة إيجابية من ملعب المحلة، تعيد الفريق إلى طريق النتائج الجيدة وتمنحه دفعة معنوية قبل الجولات المقبلة من الدوري.

أحداث المباراة

تنطلق المباراة بعد قليل..