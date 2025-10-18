ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي على حرس الحدود

فاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1 أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي الفوز الثاني له في الدوري المصري، بعدما غاب عنه الانتصارات منذ 55 يومًا عندما فاز على طلائع الجيش.

كما فاز البنك الأهلي أمام الجونة، بنتيجة 3-0 مساء اليوم في الدوري المصري.

وبعد هاتين المباراتين، فهناك بعض التغيرات في جدول ترتيب الدوري المصري، خاصة على مستوى الهبوط.

وجاء ترتيب الدوري كالتالي:



1- المصري البورسعيدي 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- إنبي 18 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

6- وادي دجلة 16 نقطة

7- مودرن سبورت 15

8- بيراميدز 14 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

