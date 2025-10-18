المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي على حرس الحدود

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:31 م 18/10/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي بنتيجة 3-1 أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي الفوز الثاني له في الدوري المصري، بعدما غاب عنه الانتصارات منذ 55 يومًا عندما فاز على طلائع الجيش.

كما فاز البنك الأهلي أمام الجونة، بنتيجة 3-0 مساء اليوم في الدوري المصري.

وبعد هاتين المباراتين، فهناك بعض التغيرات في جدول ترتيب الدوري المصري، خاصة على مستوى الهبوط.

وجاء ترتيب الدوري كالتالي:


1- المصري البورسعيدي 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- إنبي 18 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

6- وادي دجلة 16 نقطة

7- مودرن سبورت 15

8- بيراميدز 14 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

طالع جدول ترتيب الدوري من هنا

الإسماعيلي الدوري المصري حرس الحدود الجونة البنك الأهلي ترتيب الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

