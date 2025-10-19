توجه ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، بطلب لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن الانتخابات القادمة.

ويقيم النادي الأهلي انتخاباته لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نهاية مدة المجلس الحالي.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر قناة الشرق: "عدت إلى انتخابات الأهلي الآن لعدة أسباب منها أسباب شخصية".

وأضاف: "في الفترة الماضية كان من الصعب أن أترشح للانتخابات بسبب ضغط العمل، وأرى أن هذا الوقت المناسب لخوض الانتخابات".

أما عن محمود الخطيب.. قال: "الخطيب أسطورة كروية، ونُصح من الأطباء بضرورة الحصول على راحة لفترة، وبالتالي كنت بين قرارين أن أخوض الانتخابات على منصب الرئيس أو نائب الرئيس".

وواصل ياسين منصور: "أبلغت الخطيب بضرورة ترشحه كرئيس، حتى أتعرف على كل الأمور الداخلية بالأهلي قبل اتخاذ القرارات".

وأنهى: "نرى أحدث ما توصل إليه العالم في الإدارة الرياضية ونحاول تطبيقه في الأهلي".

ويستمر ياسين منصور حاليًا في عقد عدة جلسات مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، رفقة محمود الخطيب وذلك في فروع النادي بالتجمع الخامس والشيخ زايد.