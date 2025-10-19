المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

ياسين منصور: الأهلي مكانه اللعب في أوروبا وليس إفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:30 م 19/10/2025
ياسين منصور

ياسين منصور - المرشح على منصب نائب رئيس الأهلي

يعتز ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، بمكانة الفريق الأحمر عالميًا، مشيرا إلى أن أولاد النادي لهم طبيعة خاصة.

وقال ياسين منصور في تصريحات عبر قناة الشرق: "أرى أن الأهلي لا يلعب في أفريقيا من الأساس، بل يلعب في أوروبا وفي دوري أبطال أوروبا، وتحت منصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف ياسين منصور: "الأهلي (براند) رهيب، وأولاد الأهلي لهم طبيعة خاصة".

وأنهى: "أنا مشجع للأهلي من عمر الرابعة، وكنت أحضر مباريات الأهلي في الإسكندرية باستمرار".

قائمة محمود الخطيب لانتخابات النادي الأهلي ستكون كالتالي:

الرئيس: محمود الخطيب

النائب: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

عمل مع صالح سليم وحسن حمدي

ظهر ياسين منصور كأحد الأعضاء في مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق برئاسة صالح سليم وتحديدًا في عام 2000.

كما تواجد أيضًا كعضو مع حسن حمدي بعد ذلك، ولم يكن فقط عضوا في مجلس الأهلي بل داعمًا على المستوى المادي وعلى رأسها الصفقات.

الأهلي الدوري المصري أفريقيا أوروبا ياسين منصور

